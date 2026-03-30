pink moon ad aprile riti e significato

Il 2 aprile 2026, subito dopo il tramonto alle 21, si potrà osservare nel cielo notturno la Luna Rosa, un evento astronomico che si verifica ogni anno in questo periodo. La Luna apparirà più luminosa e di colore leggermente rosato, creando uno spettacolo visivo facilmente visibile ad occhio nudo. Questa notte speciale suscita spesso riti e tradizioni legate al suo significato.

La "Luna Rosa" di aprile, un evento celeste suggestivo, illuminerà il cielo notturno al massimo splendore il 2 aprile 2026, subito dopo il tramonto alle 21. Questo fenomeno deve il suo nome incantevole ai nativi americani, ispirati dalla fioritura del muschio rosa, un fiore che somiglia alle ortensie. Durante questo periodo, si assiste alla sbocciatura delle rose selvatiche e alla fresca ricopertura dei prati, mentre i pesci depongono le uova, segnando un momento di rigenerazione. A dare il nome alla luna piena di aprile sono stati i nativi nordamericani, riferendosi alla fioritura di una rosa selvatica, di colore rosa. Evoca poteri gloriosi, incantesimi prodigiosi, visuali magnifiche. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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