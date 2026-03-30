Ci sono brani che scelgono di affrontare temi profondi senza rinunciare alla leggerezza, e Sposa di Piero Sidoti appartiene proprio a questa categoria. Ospite di una nuova puntata di Unplugged Playlist, il cantautore ha raccontato il percorso che ha portato alla nascita del brano, soffermandosi sul significato di un pezzo che, con tono ironico e teatrale, mette in discussione un immaginario romantico ancora molto radicato. Sidoti ha spiegato che Sposa è nata quasi per caso, in occasione di una serata dedicata all’emancipazione femminile. Da quella riflessione è emersa l’idea di lavorare sulla figura del “Principe Azzurro”, vista non come simbolo innocuo della favola romantica, ma come un archetipo maschile che può rappresentare una prima forma di limitazione rispetto alla parità di genere. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

© Dailyshowmagazine.com - Piero Sidoti a Unplugged Playlist: “Sposa” tra ironia, teatro-canzone e libertà femminile

Aggiornamenti e notizie su Piero Sidoti

Piero Sidoti, il video di 'Sposa' in anteprimaIl cantautore Piero Sidoti pubblica il brano e il videoclip ‘Sposa’, in occasione della Festa della Donna.

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Piero Sidoti racconta “Sposa”: ironia, teatro-canzone e libertà femminile | Intervista