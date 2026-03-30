Pianificava una Columbine italiana spunta il Tapt | cos' è la sigla del terrore

Gli inquirenti hanno scoperto materiali e documenti che indicano un piano per una sparatoria di massa ispirata alla vicenda di Columbine. Tra le scoperte ci sono manuali e istruzioni dettagliate sulla costruzione di armi ed esplosivi, trovati presso un’indagine condotta in relazione a un soggetto che avrebbe pianificato un attentato. La polizia sta proseguendo le verifiche sulla rete di contatti e sulla provenienza di tali materiali.

Manuali e documenti per la fabbricazione di armi ed esplosivi, per progettare una strage ispirata alla Columbine High School. Blitz antiterrorismo nelle prime ore di oggi tra Abruzzo, Emilia-Romagna, Umbria e Toscana. I carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale (Ros), in collaborazione con i Comandi provinciali competenti, hanno dato esecuzione a una misura cautelare nei confronti di un minorenne e a una serie di perquisizioni nei confronti di altri sette giovani. Il provvedimento principale riguarda un diciassettenne pescarese, domiciliato in provincia di Perugia, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila su richiesta della Procura minorile. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pianificava una Columbine italiana, spunta il Tapt: cos'è la sigla del terrore Articoli correlati Leggi anche: Trescore Balneario è la Columbine italiana, prenderne atto eviterà errori Leggi anche: Bomba alla scuola ebraica ad Amstardam. Firmata dai "compagni" sciiti, nuova sigla del terrore EPISODIO 55: IL MASSACRO DI COLUMBINE I EXTRA TRUE CRIME