Piacenza Summer Cult | Danza Nomadi e Silvestri al Farnese

Dal 25 giugno al 17 luglio 2026, il centro di Piacenza ospiterà l’edizione estiva del Piacenza Summer Cult, con un programma di eventi musicali. Tra gli artisti presenti ci saranno Silvestri, i Nomadi e Ranucci, che si esibiranno in diverse date presso il teatro Farnese. La manifestazione prevede una serie di spettacoli nel cuore della città, coinvolgendo pubblico e artisti in un periodo di concerti estivi.