Piacenza Summer Cult | Danza Nomadi e Silvestri al Farnese
Dal 25 giugno al 17 luglio 2026, il centro di Piacenza ospiterà l’edizione estiva del Piacenza Summer Cult, con un programma di eventi musicali. Tra gli artisti presenti ci saranno Silvestri, i Nomadi e Ranucci, che si esibiranno in diverse date presso il teatro Farnese. La manifestazione prevede una serie di spettacoli nel cuore della città, coinvolgendo pubblico e artisti in un periodo di concerti estivi.
Il centro di Piacenza si prepara a diventare il palcoscenico principale per l’edizione estiva del 2026, con un programma che va dal 25 giugno al 17 luglio e include nomi come Silvestri, Nomadi e Ranucci. L’iniziativa, ospitata presso Palazzo Farnese, promette di intrecciare musica, teatro e narrazione in una serie di eventi che mettono al centro la cultura dal vivo. Questa stagione non è solo un elenco di concerti, ma un progetto culturale trasversale che punta a coinvolgere diverse fasce d’età e sensibilità artistiche. La scelta dei protagonisti riflette una volontà di unire generazioni diverse attraverso linguaggi che spaziano dalla danza contemporanea alla comicità romagnola. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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