Philadelphia rilancia la sua corsa ai playoff A Ovest gli Spurs non mollano il primato di Okc
Il 12 aprile segnerà la fine della stagione regolare di basket negli Stati Uniti, con 20 squadre qualificate ai playoff dopo l'eliminazione dei Bucks. A Est, la squadra di Philadelphia continua a inseguire una posizione utile, mentre a Ovest gli Spurs mantengono il primato di Oklahoma City. La corsa ai match eliminatori è ormai alle battute finali, con le ultime sfide che definiranno gli accoppiamenti.
La sconfitta di ieri dei Bucks contro i Clippers ha escluso aritmeticamente Milwaukee dai playoff per la prima volta in dieci anni. Giannis Antetokounmpo ha giocato solo 36 partite e, nel suo caso, si è parlato più di mercato che di campo. Era l’ultima squadra che poteva ancora agganciare la postseason. Ora sono definite le 20 squadre che giocheranno i playoff. Restano fuori a Est Milwaukee, Brooklyn, Washington, Indiana e Chicago; a Ovest Utah, Memphis, New Orleans, Sacramento e Dallas. Chi ci sarà dal 12 aprile in poi è dunque noto, ma a meno di due settimane dalla fine della regular season restano ancora i piazzamenti da definire. A Ovest, Okc (59-16) corre per chiudere con il miglior record per il terzo anno di fila. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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