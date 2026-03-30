Il 12 aprile segnerà la fine della stagione regolare di basket negli Stati Uniti, con 20 squadre qualificate ai playoff dopo l'eliminazione dei Bucks. A Est, la squadra di Philadelphia continua a inseguire una posizione utile, mentre a Ovest gli Spurs mantengono il primato di Oklahoma City. La corsa ai match eliminatori è ormai alle battute finali, con le ultime sfide che definiranno gli accoppiamenti.

La sconfitta di ieri dei Bucks contro i Clippers ha escluso aritmeticamente Milwaukee dai playoff per la prima volta in dieci anni. Giannis Antetokounmpo ha giocato solo 36 partite e, nel suo caso, si è parlato più di mercato che di campo. Era l’ultima squadra che poteva ancora agganciare la postseason. Ora sono definite le 20 squadre che giocheranno i playoff. Restano fuori a Est Milwaukee, Brooklyn, Washington, Indiana e Chicago; a Ovest Utah, Memphis, New Orleans, Sacramento e Dallas. Chi ci sarà dal 12 aprile in poi è dunque noto, ma a meno di due settimane dalla fine della regular season restano ancora i piazzamenti da definire. A Ovest, Okc (59-16) corre per chiudere con il miglior record per il terzo anno di fila. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Philadelphia rilancia la sua corsa ai playoff. A Ovest gli Spurs non mollano il primato di Okc

Aggiornamenti e notizie su Philadelphia rilancia

Nba verso i playoff: Detroit quasi inattaccabile a Est. Ovest, è bagarre dietro dietro Okc e SpursLa stagione regolare vivrà ancora poco più di due settimane: il 12 aprile sarà l'ultimo giorno di partite, poi l'Nba metterà da parte, almeno per un...

NBA, i Knicks fermano la corsa degli Spurs. Vincono le capoliste OKC e DetroitLos Angeles (Stati Uniti), 2 marzo 2026 – Si è fermata dopo ben undici vittorie di fila la striscia vincente dei San Antonio Spursi .

Nba, i Pistons sono la prima squadra ad Est ai playoff. Gli Spurs fermano gli HawksDetroit (Stati Uniti), 21 marzo 2026 – I Detroit Pistons sono la prima squadra della Eastern Conference (la terza in assoluto dopo Oklahoma City...