Sabato 28 marzo 2026, alle 7:30, una polizia ha effettuato una perquisizione in un hotel vicino alla Stazione Termini. Durante il controllo, sono stati trovati degli elementi che hanno portato all’intervento delle forze dell’ordine. La persona coinvolta nell’operazione è una eurodeputata appartenente a un gruppo politico di sinistra. La situazione è attualmente sotto verifica da parte degli investigatori.

Alle 7:30 di sabato 28 marzo 2026, la permanenza in un hotel nell’area della Stazione Termini si è trasformata in un controllo di polizia per Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra. Salis si trovava nella Capitale per la manifestazione internazionale “No Kings”, evento annunciato come mobilitazione contro la presunta deriva autoritaria negli Stati Uniti e in relazione al conflitto in Iran. L’operazione, definita dalla Questura come un «atto dovuto», è scattata a seguito di una segnalazione proveniente da un circuito di sorveglianza europeo, attivato su input della Germania. La vicenda ha subito acceso il dibattito politico e mediatico, pur trattandosi di una procedura standard nell’area Schengen. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Perquisizione Salis, adesso è proprio lei a finire nei guai! Cosa hanno scoperto

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Salis, il racconto della perquisizione: «Io, tenuta per un'ora nella stanza dell'hotel. Mi hanno chiesto se andavo al corteo, non hanno nemmeno fatto il verbale»«Sono arrivati alle 7,30 in hotel, hanno bussato direttamente alla porta della camera e sono rimasti oltre un'ora.

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