Sempre più persone sentono il bisogno costante di controllare le notifiche e temono di essere escluse o dimenticate. Questa dipendenza digitale ha portato a un aumento dell’ansia legata alla sconnessione, con molti che vivono la paura di perdere aggiornamenti o interazioni importanti. La sensazione di essere sempre connessi si accompagna a un bisogno continuo di ricevere conferme e notifiche, rendendo difficile staccare.

Si chiama Fomo e sembra il nome di un locale all’ultima moda, invece è quello di una patologia psicologica. Il termine «fomo», infatti, in realtà è l’acronimo di Fear Of Missing Out, che significa paura di essere esclusi. Da che cosa? Non - intendiamoci - letteralmente dalla società tutta, quanto dalla socialità. E da quella esercitata da chi ci è più vicino. La paura, quindi, riguarda qualunque piccolo o grande gruppo sociale: la paura di essere esclusi dall’invito alla cena di Capodanno dei familiari oppure al matrimonio del cugino, il gruppo sociale in questo caso è familiare; la paura di essere esclusi dall’invito a pausa pranzo dal gruppo di cui si fa parte in ufficio; esclusi dall’invito del condominio alla festicciola per gli auguri di Natale. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Paura di essere esclusi e ossessione delle notifiche. Siamo sempre più vittime dell’ansia da sconnessione

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Notifiche android trasformano la barra delle notifiche in hub di produttivitàil controllo rapido delle azioni su android rappresenta una leva essenziale per migliorare la produttività quotidiana.

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