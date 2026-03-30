Durante i Campionati Mondiali di pattinaggio di figura disputati la scorsa settimana a Praga, si è verificata una disputa riguardante una decisione presa dal pannello tecnico. I pattinatori britannici Lilah Fear e Lewis Gibson hanno contestato pubblicamente la chiamata effettuata dagli arbitri. La disputa riguarda un aspetto delle valutazioni che ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori e gli spettatori presenti alla competizione.

La coppia di danza, molto discussa durante tutto l’arco dell’annata sportiva per via di numerosi e reiterati giudizi favorevoli a discapito di altri binomi più competitivi, ha infatti letteralmente perso la medaglia di bronzo per colpa di una chiamata sui generis da parte del pannello tecnico. Ma di cosa stiamo parlando? L’elemento incriminato è il sollevamento combinato (stazionario+rotazionale, vedi foto) che ha aperto la free dance incentrata sulla musica scozzese, con il quale i due pattinatori hanno ricevuto due punti di detrazione per “movimento illegale”, dovuto alla posizione della gamba della dama che, da regolamento, deve stare non completamente sopra le spalle del cavaliere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio di figura: Fear-Gibson contestano la chiamata del pannello tecnico ai Mondiali! La decisione dell’ISU

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