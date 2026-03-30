Il 6 aprile 2026, a Palmanova, si terrà l’edizione della Pasquetta sui Bastioni, con eventi che coinvolgeranno le aree dai Bastioni fino alla Piazza principale. La città si sta organizzando per accogliere i visitatori in questa giornata. La manifestazione si svolgerà nel centro storico, coinvolgendo diverse zone di Palmanova.

Dai Bastioni fino alla Piazza, Palmanova si prepara per l’edizione 2026 della Pasquetta sui Bastioni. Lunedì 6 aprile, dalle 10 di mattina in poi, pic-nic sui Bastioni, il mercato in Piazza, le visite guidate oltre ad attività e sport all’aria aperta immersi nel Parco Storico dei Bastioni UNESCO. Sul sito del Comune di Palmanova ( www.comune.palmanova.ud.it ) il programma completo. Sui prati tra Porta Udine e Porta Cividale, si potrà trascorrere una Pasquetta nella natura e nella storia, gustando un pranzo tra giochi, laboratori, spettacoli, sport e musica. Oppure diversi percorsi di visite guidate, anche dedicate ai bambini, per scoprire la Fortezza di Palmanova. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Pasquetta sui Bastioni a Palmanova. 6 aprile 2026

Articoli correlati

Leggi anche: Pasquetta sui Bastioni, a Palmanova una giornata ricca di attività

Leggi anche: Atalanta, doppio anticipo contro Juventus (11 aprile) e Roma (18 aprile). Pasquetta a Lecce

Tutti gli aggiornamenti su Pasquetta sui Bastioni a Palmanova 6...

Discussioni sull' argomento Pasquetta sui Bastioni, a Palmanova una giornata ricca di attività; Lunedì di pasquetta sui Bastioni di Palmanova; Torna a Monfalcone il Giro d’Italia di Handbike; Riti della Settimana Santa 2026 a Cagliari: scopri il programma completo dal 27 marzo al 12 aprile.

Le previsioni meteo di Pasqua e Pasquetta per Pasqua e Pasquetta - facebook.com facebook

Settimana di #Pasqua al via con il maltempo: fino a 100 mm. Come evolverà fino a Pasquetta #Meteo con Lorenzo Pasqualini . x.com