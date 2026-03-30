Pasquetta con ' Mercantico' a Cascina

Lunedì 6 aprile, in occasione del Lunedì dell’Angelo, si svolgerà a Cascina il mercatino Mercantico, dedicato a modernariato, artigianato e collezionismo. La manifestazione, che di solito si tiene la domenica, sarà spostata in questa giornata, offrendo agli appassionati l’opportunità di visitare gli stand e acquistare oggetti di varia natura. La giornata proseguirà con le attività del mercatino fino al tardo pomeriggio.

Lunedì 6 aprile la Pasquetta di Cascina è con Mercantico, il mercatino del modernariato, artigianato e collezionismo, che dalla domenica si sposta eccezionalmente nel Lunedì dell'Angelo. Gli stand di antiquariato e modernariato, artigianato artistico, oggettistica, collezionismo e abbigliamento vintage sono aperti dalle 9 fino a tardo pomeriggio in corso Matteotti. Mercantico è organizzata dalla Pro Loco di Cascina ogni prima domenica del mese, esclusa la pausa estiva di luglio e agosto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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