Le previsioni meteorologiche indicano un’Italia con condizioni diverse tra le varie regioni. Al Centro-Nord il cielo si presenta generalmente sereno, mentre alcune zone del Sud potrebbero essere interessate da piogge improvvise. In molte aree si prevede anche una presenza significativa di sole, anche se non mancano le precipitazioni temporanee. La situazione rende variabile il quadro meteo per il periodo di Pasqua.

Roma - Le ultime proiezioni meteo delineano un’Italia divisa tra stabilità diffusa al Centro-Nord e residua instabilità al Sud, con temperature in aumento ma non uniformi Le più recenti elaborazioni dei modelli meteorologici tracciano un quadro ormai definito per Pasqua e Pasquetta, con condizioni generalmente stabili e miti, ma non prive di alcune variabili locali, soprattutto sulle regioni meridionali. L’arrivo di un anticiclone di matrice azzorriana favorirà infatti un miglioramento diffuso su gran parte dell’Europa occidentale, coinvolgendo anche l’Italia, in particolare il Centro-Nord. Tuttavia, sull’Europa orientale persisterà una circolazione depressionaria centrata sul Mar Nero, capace di estendere un corridoio instabile fino all’area dello Ionio e dell’Egeo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Pasqua sorpresa: sole quasi ovunque ma attenzione a piogge improvvise

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