Pasqua con Fiuggi Experience e Lega Ernica

Durante la settimana di Pasqua, sono previsti due eventi a Fiuggi organizzati da Fiuggi Experience e Lega Ernica. Venerdì 3 aprile alle 10 si svolgerà una visita guidata al Convento dei Cappuccini, con punto di ritrovo in via Cappuccini 14. Il giorno successivo, sabato 4 aprile alle 10, è prevista una visita guidata a Fiuggi, Moretti e il '900, con punto di incontro presso la Green House.