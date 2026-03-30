Pasqua con Fiuggi Experience e Lega Ernica
Durante la settimana di Pasqua, sono previsti due eventi a Fiuggi organizzati da Fiuggi Experience e Lega Ernica. Venerdì 3 aprile alle 10 si svolgerà una visita guidata al Convento dei Cappuccini, con punto di ritrovo in via Cappuccini 14. Il giorno successivo, sabato 4 aprile alle 10, è prevista una visita guidata a Fiuggi, Moretti e il '900, con punto di incontro presso la Green House.
Una Pasqua speciale vi aspettav a Fiuggi con Fiuggi Experience e Lega Ernica! Venerdì 3 aprile ore 10:00Visita guidata — Convento dei CappucciniPunto d’incontro - Via Cappuccini, 14 – Fiuggi Sabato 4 aprile ore 10:00Visita guidata — Fiuggi, Moretti e il '900Punto d’incontro - Green House. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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