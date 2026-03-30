Pasqua a Napoli | Battaglia invita a non essere spettatori del male nella nostra città

Durante la Settimana Santa 2026 a Napoli, il Cardinale ha aperto le celebrazioni, invitando la comunità a non rimanere passiva di fronte alle ingiustizie presenti nella città. La manifestazione ha coinvolto processioni e momenti di preghiera, con un appello rivolto a tutti affinché si impegnino nella promozione della pace e contro le azioni negative.

"> Il Cardinale apre la Settimana Santa 2026 a Napoli, un forte invito alla pace Napoli si prepara a immergersi in un’atmosfera di spiritualità e riflessione. Questa mattina, la storica processione della Domenica delle Palme ha segnato l’inizio ufficiale delle celebrazioni della Settimana Santa 2026. Una moltitudine di fedeli ha attraversato il centro storico della città, avvolgendosi in un abbraccio di ulivi e preghiere, un momento di grande intensità emotiva e spirituale. L’Arcivescovo, Cardinale don Mimmo Battaglia, ha guidato la processione dalla Chiesa di San Giorgio Maggiore fino al Duomo, dove ha pronunciato un’omelia toccante e profonda, richiamando l’importanza della responsabilità individuale di fronte alle sfide globali. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Pasqua a Napoli: Battaglia invita a non essere spettatori del male nella nostra città. Articoli correlati Leggi anche: Se ti fischiano, giochi male. E gli spettatori in Premier sembrano non essere più così pazienti Apertura della Winter School, Battaglia: "La nostra città è diventata una vera destinazione"Il sindaco facente funzioni presente al MArRC all'apertura della tre giorni promossa dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali...