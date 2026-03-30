Pasqua 2026 Sole365 lancia la campagna Mangia Responsabilmente

A pochi anni dalla Pasqua 2026, l'azienda di prodotti alimentari ha avviato una nuova campagna intitolata “Mangia Responsabilmente”. La festività, tradizionalmente caratterizzata da piatti come casatielli, salumi, formaggi, pastiere e uova di cioccolato, si appresta a essere celebrata con pasti abbondanti nelle case del territorio campano. Le tavole si preparano per i consueti momenti di convivialità e festeggiamenti.

"La Pasqua è, per eccellenza, la festa della convivialità e dei sapori ritrovati. Tra casatielli, salumi e formaggi, pastiere e uova di cioccolato, le tavole dei campani si preparano a diventare il centro di lunghi festeggiamenti. Tuttavia, quest’anno Sole365 - spiega l'azienda in una nota - ha deciso di accompagnare i propri clienti con un messaggio che va oltre la semplice celebrazione: un invito a vivere la tradizione con consapevolezza attraverso la nuova campagna pubblicitaria che lancia un messaggio forte. Anche a Pasqua, “Mangia Responsabilmente”. Il cuore dell’iniziativa gioca con ironia sulla tipica promessa che ogni anno ci scambiamo davanti al menù infinito: “Quest’anno ci teniamo leggeri”. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Pasqua 2026, Sole365 lancia la campagna “Mangia Responsabilmente” Articoli correlati Comunicato Stampa: Pasqua 2026: Sole365 lancia la campagna “Mangia Responsabilmente”.La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AP COMMERCIALE SRL. Parcheggiare in città, rafforzati i controlli: Veronetta al centro della campagna "Sosta Responsabilmente"Prosegue a Verona la campagna di sensibilizzazione “Sosta Responsabilmente”, promossa da Amt3 con l’obiettivo di informare gli automobilisti sulle...