Il 30 marzo 2026, alle 23:05, sono stati pubblicati i dati relativi alla spesa pasquale in Italia. Sassari si colloca in prima posizione a livello nazionale, con l’18% dei cittadini che ha speso fino a 100 euro durante le festività. La città si distingue per la maggiore disponibilità economica rispetto alle altre realtà italiane coinvolte nelle tradizioni pasquali.

Lunedì 30 marzo 2026, alle ore 23:05, i dati emergono con chiarezza: Sassari si posiziona al vertice della classifica nazionale per la spesa pasquale, segnando un record di disponibilità economica nel contesto delle tradizioni sarde. L’analisi rivela che il 18% dei consumatori sassaresi prevede un budget compreso tra 61 e 100 euro, superando le medie nazionali e confermando la città come epicentro del consumo dolciario nell’isola. Questo fenomeno non è isolato; Cagliari segue da vicino con il 17% nella stessa fascia di spesa, creando un duopolio regionale che riflette una cultura del dono radicata e resiliente nonostante le pressioni economiche generali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pasqua 2026: Sassari guida la spesa, il 18% spende fino a 100 euro

Articoli correlati

Pasqua più cara anche per i parmigiani: voli fino al +60% mentre la spesa sfiora i 250 euroTra rincari su colombe, viaggi e trasporti, il conto delle festività sale: per le famiglie aumenti fino al 40% e biglietti aerei sempre più salati...

Energia, Sanchez: "Con rinnovabili paghiamo elettricità 14 euro per Megawattora: Italia ne spende oltre 100"Home > Esteri > Energia, Sanchez: "Con rinnovabili paghiamo elettricità 14 euro per Megawattora: Italia ne spende oltre 100" Il primo ministro...

Leggi anche: Pasqua 2026 da record in Croazia: i cittadini potrebbero spendere fino a 2,3 miliardi di euro