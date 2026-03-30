parma nuovi voli per palermo

Dal primo aprile, l'aeroporto di Parma introduce nuovi voli verso Palermo, con corse notturne aggiunte al calendario. La novità riguarda i collegamenti diretti, pensati per chi deve spostarsi nella notte. I voli sono stati programmati per facilitare i viaggi tra le due città, offrendo opzioni più flessibili ai passeggeri.

Dal 1° aprile Parma potenzia i collegamenti con il suo aeroporto grazie a nuove corse notturne pensate per chi viaggia verso Palermo. Saranno previste due corse in partenza e una in arrivo, programmate in modo da coincidere con gli orari dei voli da e per Palermo nelle giornate di martedì, mercoledì e domenica. L’iniziativa nasce per agevolare i passeggeri che prendono voli serali o notturni, garantendo un trasferimento diretto e sicuro tra la città e l’aeroporto. In questo modo, chi deve partire o tornare da Palermo potrà pianificare i propri spostamenti senza doversi affidare a taxi o mezzi alternativi. Con queste nuove corse, Parma rafforza la sua connessione aerea con Palermo, rendendo più comodi i viaggi e migliorando la fruibilità del servizio di trasporto pubblico in coincidenza con i voli. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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