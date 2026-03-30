Parco eolico tra Gorgona e Capraia Bolgheri non ci sta | Preoccupati per il progetto può impattare su vigneti e viale

Il consorzio per la tutela dei Vini Bolgheri Doc e Bolgheri Sassicaia Doc si è espresso riguardo al progetto di un parco eolico offshore flottante nel mar Ligure, situato tra le isole di Capraia e Gorgona. La preoccupazione si focalizza sui possibili effetti negativi sulla zona, in particolare sui vigneti e sul viale che attraversa l’area. La discussione riguarda l’equilibrio tra lo sviluppo delle energie rinnovabili e la tutela del territorio.

"Sì alla transizione energetica, ma tuteliamo il nostro territorio". Così il consorzio per la tutela dei Vini Bolgheri Doc e Bolgheri Sassicaia Doc interviene in merito al progetto di realizzazione di un parco eolico offshore flottante nel mar Ligure tra le isole di Capraia e Gorgona. Con il rischio di veder comparire tralicci alti decine di metri proprio nella zona dei vigneti. Lo fa scrivendo al ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, per richiamare l’attenzione sulla tutela del territorio agricolo e paesaggistico della costa livornese nell’ambito dei procedimenti autorizzativi relativi a nuove infrastrutture energetiche. Al... 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Parco eolico tra Gorgona e Capraia, Bolgheri non ci sta: "Preoccupati per il progetto, può impattare su vigneti e viale" Articoli correlati Parco eolico da 3,7 miliardi tra Termoli e Tremiti, parte fase di scoping sul progetto 'Rospo Offshore'La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sarà transfrontaliera con la Croazia. Crociglia, anche in città fronte compatto contro il parco eolico: «No a questo progetto»Alla sede Cai di Piacenza amministratori, tecnici e associazioni uniti contro l’impianto delle 7 pale alte 180 metri: «Manca il vento. "Parco eolico, il sindaco faccia vedere il progetto"Sulla dibattuta questione del progetto per la realizzazione di un mega parco eolico sul monte Còmero, interviene, con una nota, anche il gruppo di...