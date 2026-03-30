Dopo due stagioni al Fenerbahçe, Edin Dzeko è tornato in Italia per giocare con la Fiorentina, squadra con cui ha ambizioni importanti. Recentemente ha vissuto un periodo in Germania, dove ha trovato nuova linfa. La partita tra Bosnia e Italia sarà l’occasione per vedere l’attaccante bosniaco in campo e confrontarsi con la nazionale italiana.

Dopo due anni al Fenerbahçe, Edin Dzeko era tornato in Italia per provare a trascinare una Fiorentina che sognava in grande. Anche lui, però, si è trovato coinvolto in un avvio di stagione da incubo e, dopo appena sei mesi, ha deciso di cambiare aria. Guardando i numeri, sembrerebbe che il ritorno in Germania gli abbia fatto bene: contro l'Italia, sarà lui il punto di riferimento offensivo della Bosnia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Panchinaro alla Fiorentina, rinato in Germania: Bosnia-Italia, che Dzeko ci aspetta?

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