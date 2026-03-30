PALINSESTI 5-11 APRILE 2026 | SHOW E SERIE AL VIA SU RAI1 LA BIBBIA SU CANALE 5

Dal 5 all’11 aprile 2026, i palinsesti televisivi di diverse emittenti prevedono una varietà di programmi e serie. Su Rai1 sono in programma show e produzioni di intrattenimento, mentre su Canale 5 andrà in onda una versione della Bibbia. Le altre reti, come La7, Tv8, Nove e La7 Cinema, proporranno programmi vari e film, con una programmazione articolata nel corso della settimana.

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 5 all’11 aprile 2026. Rai1 D: Filumena Marturano L: Io e Te Dobbiamo Parlare 1ªTv M: Il Commissario Montalbano R M: Pretty Woman G: Uno Sbirro in Appennino (14) new V: Dalla Strada al Palco Special (16) new S: Canzonissima (46) Canale 5 D: Le Donne della Bibbia (12) 1ªTv L: Le Donne della Bibbia (22) 1ªTv M: Grande Fratello Vip (714) M: Forbidden Fruit 1ªTv G: Pio & Amedeo: Stanno Tutti Invitati (23) V: Grande Fratello Vip (814) S: Amici di Maria De Filippi (49) Il 0504 10:00 Santa Messa del Papa + Urbi Et Orbi. Il resto rimane invariato. Il 0604 Il Paradiso della Signore non in onda e si allunga La Volta Buona di 1 ora. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - PALINSESTI 5-11 APRILE 2026: SHOW E SERIE AL VIA SU RAI1, LA BIBBIA SU CANALE 5