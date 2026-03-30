Palermo C5 ko l' Agrigento Futsal si impone 8-5 al Palamoncada

Nella ventottesima giornata del campionato di Serie C1, il Palermo Calcio a5 ha subito una sconfitta per 8-5 contro l'Agrigento Futsal. La partita si è giocata al Palamoncada di Porto Empedocle, con l'Agrigento che ha conquistato i tre punti in palio. Nessun altro dettaglio sulla durata o sugli eventi salienti del match è stato fornito.

Nella ventottesima giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5, di scena al Palamoncada di Porto Empedocle, viene sconfitto 8-5 dall'Agrigento Futsal. Primo tempo letteralmente dominato dalla compagine di casa. La musica cambia radicalmente nella ripresa, frazione di gioco nella quale la squadra rosanero riesce a segnare quattro gol rendendo meno pesante la sconfitta. A firmare le reti del Palermo C5 ci pensano Giannola, Torcivia (doppietta per entrambi) e Russo. Primo Tempo. Passano appena tre secondi e il Palermo Calcio a5 trova subito il vantaggio con Giannola perfettamente servito da Torcivia. La reazione dell'Agrigento Futsal non tarda ad arrivare: i padroni di casa, infatti, troveranno il pareggio immediato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Palermo C5 ko, l'Agrigento Futsal si impone 8-5 al Palamoncada Articoli correlati Trasferta a Porto Empedocle per il Pioppo Futsal, ad attendere i gialloverdi l’Agrigento Futsal al PalaMoncadaBasile: "Trasferta difficile contro un ottimo avversario, venderemo cara la pelle!" Ventesima giornata di Serie C1 in trasferta per i gialloverdi del... PALERMO C5 vs AGRIGENTO FUTSAL - 5-2 - 13ª Giornata Campionato Serie C Futsal 2025/26- Highlights