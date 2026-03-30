Paga o racconto tutto a tua moglie 35enne arrestata per estorsione a Castelletto

Una donna di 35 anni è stata arrestata dai carabinieri a Castelletto con l’accusa di estorsione. La donna avrebbe minacciato il suo amante di 60 anni, chiedendogli ripetutamente denaro e minacciando di rivelare tutto alla moglie. Gli agenti hanno compiuto l’arresto dopo aver raccolto elementi che confermavano le richieste di denaro e le minacce rivolte all’uomo.

La donna è stata fermata dai carabinieri, a cui si era rivolto l'uomo, un 60enne sposato, dopo l'ennesima richiesta di denaro Ricatta l'amante 60enne con continue richieste di soldi, minacciando di raccontare tutto alla moglie, ma viene arrestata per estorsione dai carabinieri. É successo nei giorni scorsi a Castelletto Sopra Ticino, dove i militari, a cui si era rivolto l'uomo, hanno fermato una donna di 35 anni. La vicenda ha avuto inizio nel novembre del 2025, quando l'uomo, 60enne sposato, ha intrapreso una relazione extraconiugale con la donna. Durante la relazione, la 35enne ha iniziato a chiedere somme di denaro all'amante, per presunte difficoltà economiche. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - "Paga o racconto tutto a tua moglie", 35enne arrestata per estorsione a Castelletto Articoli correlati Ricatto a luci rosse a cinque zeri: "Paga o dico tutto a tua moglie". L'escort patteggia la tentata estorsioneLa vittima un facoltoso imprenditore che nell'arco di un anno e mezzo avrebbe versato oltre 200 mila euro per i rapporti clandestini Lui, un... "So dove abiti, dico tutto a tua moglie", escort ricatta il cliente: condannataContatta una escort su un sito online per concordare una prestazione, ma il prezzo è troppo alto e l’uomo rinuncia.