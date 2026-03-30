Una ricerca condotta in Australia rivela che il 72% dei padri appartenenti alla generazione Z considera il proprio ruolo principalmente come fornitore di risorse economiche. I dati si concentrano sulla percezione di ruolo e responsabilità, evidenziando come questa generazione tenda a vedere il rapporto con i figli e la famiglia in modo diverso rispetto alle generazioni precedenti. La ricerca si focalizza su un campione di padri giovani e sulle loro opinioni relative alla figura paterna.

Una ricerca condotta in Australia rivela che la maggior parte dei padri della generazione Z ritiene ancora che il compito esclusivo del padre sia quello di provvedere economicamente alla famiglia. Il rapporto, basato su un sondaggio globale di 8.000 genitori tra cui 533 australiani, mostra come i giovani uomini tendano a mantenere idee tradizionali sul ruolo maschile. I dati indicano che il 72% dei padri della generazione Z (18-28 anni) pensa che la responsabilità unica del padre sia quella finanziaria, una percentuale che scende al 61% per i millennial e al 57% per la generazione X. Nonostante l’aspirazione a essere presenti nella vita dei figli, barriere economiche e norme di genere radicate continuano a limitare la parità reale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padri Gen Z: il 72% vede il padre solo come fornitore economico

I maschi della Gen-Z? Più tradizionalisti (e misogini) dei loro padriSono nati con lo smartphone in mano, hanno frequentato scuole che parlano di inclusione e parità, eppure i dati dicono altro.

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