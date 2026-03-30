Un articolo analizza le motivazioni dietro la proposta di ristrutturare l’ospedale esistente in via Taverna, evidenziando che le ragioni economiche e logistiche favoriscono questa scelta rispetto alla costruzione di un nuovo nosocomio nella zona 5 indicata dal Comune. Secondo le valutazioni, l’ampliamento del vecchio ospedale risulterebbe più conveniente, anche considerando i criteri di praticità e costi.

«Ci sono ottime ragioni non solo logistiche, ma soprattutto economiche che indicano con estrema precisione che sarebbe molto meglio ampliare e rimodernare il vecchio ospedale di via Taverna, che costruirne uno nuovo nella zona 5 individuata dal Comune, criteri di ragionevolezza logistica ed economica, in quanto la cifra prevista dalla Regione sarebbe più che sufficiente per ristrutturare radicalmente l’attuale struttura e tutti i necessari servizi ad essa connessi». «In più sono subentrati ostacoli di natura giuridica che non farebbero altro che rallentare l’attuale progetto, ampliando ulteriormente le spese perché, oltre ai 160 milioni del fondo regionale ne occorrerebbero altri 290 ricorrendo ad un partenariato privato ed anche questa cifra poi non sarebbe più sufficiente». 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - «Ospedale? Ottime ragioni economiche e logistiche per ristrutturare il vecchio»

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