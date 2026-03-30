Oro e record | Procaccini verso la Florida

Valentina Procaccini ha vinto la medaglia d’oro nei 1500 metri stile libero ai Criteria nazionali di nuoto a Riccione, stabilendo anche il nuovo record della gara. La competizione si sta svolgendo in questa città e la nuotatrice italiana si è distinta con questa prestazione. La sua performance si inserisce in un evento che riunisce numerosi atleti provenienti da tutta Italia.

Valentina Procaccini ha conquistato l’oro e stabilito il record della competizione nei 1500 metri stile durante i Criteria nazionali di nuoto in corso a Riccione. Con un tempo di 16’01?56, l’atleta abruzzese del CC Aniene si conferma protagonista assoluta, segnando la settima prestazione italiana all-time in vasca corta e raggiungendo il diciassettesimo posto nel ranking mondiale assoluto. Questa vittoria rappresenta il quarto successo consecutivo nella specialità per la nuotatrice, che ha inoltre migliorato quattro primati personali nelle distanze dai 200 ai 1500 metri. Il bilancio parziale dei Criteria 2026 mostra oltre all’oro nei 1500 anche due medaglie d’argento nei 400 e 800 metri, confermando una continuità di rendimento rara nelle categorie giovanili. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oro e record: Procaccini verso la Florida Articoli correlati Prezzo dell’oro in aumento con la guerra in Iran, verso il record dei 6.100 dollariLa notizia dell’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele in Iran, costato la vita alla Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei, ha riportato i... Florida, freddo record: dagli alberi cadono… iguane(Adnkronos) – L'ondata di gelo che ha colpito la Florida, nel sud degli Stati Uniti, ha sorpreso abitanti 'particolari'. Dossieraggi, per Crosetto il record di “spiate” da Striano e company: 60 accessi in due giorni. Procaccini: “Vicenda inquietante”Nuove rivelazioni emergono dall’inchiesta condotta dalla Commissione Antimafia sul caso del dossieraggio messo in atto prima delle elezioni politiche...