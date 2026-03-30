Oria | inseguimento speronamento e fuga dopo il furto in appartamento

Questa mattina a Oria, tre persone hanno tentato di fuggire dopo aver svaligiato un appartamento. La Polizia Locale ha intercettato i sospetti e, durante il tentativo di arresto, uno dei veicoli coinvolti ha speronato una pattuglia. Gli investigatori stanno proseguendo con le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un inseguimento a Oria ha messo in allarme la città federiciana questa mattina del 30 marzo. Tre individui, dopo aver svaligiato un appartamento, sono stati intercettati dalla Polizia Locale e hanno cercato la fuga speronando una pattuglia. L’episodio si è svolto nelle vie di Oria, dove tre banditi a bordo di una BMW bianca hanno tentato di dileguarsi dopo il furto. La tensione è stata massima quando i malviventi hanno colpito la parte posteriore destra della vettura della Polizia Locale, al comando di Maria Teresa Saracino. Fortunatamente nessuno dei presenti a bordo ha riportato ferite, ma l’indagine per risalire alle identità è già attiva sotto la guida del maresciallo Angelo Libardi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oria: inseguimento, speronamento e fuga dopo il furto in appartamento Articoli correlati Il furto in appartamento, poi la fuga con l'auto rubata: folle inseguimento nella notteL’auto rubata durante un furto in appartamento che sfreccia a gran velocità per le strade. Roma: furto in appartamento, due arresti dopo inseguimentoDue uomini sono stati sorpresi mentre tentavano di fuggire dopo aver messo a segno un furto all’interno dell’appartamento di un’anziana vedova di 91... Furto da 30mila euro in un negozio di ottica a Roma: fuga con auto e speronamento, due arrestiColpo da 30mila euro in un negozio di ottica nella zona universitaria di Roma, ma la fuga dei ladri si è trasformata in un inseguimento rocambolesco...