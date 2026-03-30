Omicidio Del Rio | 2 ergastoli 21 anni e la freddezza degli imputati

La Corte d’assise di Grosseto ha condannato due imputati all’ergastolo e uno a ventun anni di carcere per l’omicidio di Nicolas Mathias Del Rio, avvenuto nel maggio 2024. La sentenza si basa sulle prove raccolte durante il processo, che ha evidenziato il coinvolgimento dei tre nella morte della vittima. La decisione è stata comunicata al termine di un procedimento giudiziario durato diversi mesi.

Il verdetto della Corte d’assise di Grosseto ha sancito due ergastoli e ventun anni di detenzione per l’omicidio del Nicolas Mathias Del Rio, ucciso nel maggio 2024. Tre uomini sono stati giudicati colpevoli per la morte efferata avvenuta nella villetta di Case Sallustri, ma il processo ha lasciato aperte interrogativi sul movente reale e sulle dinamiche criminali che hanno portato a quel tragico epilogo. Nel pomeriggio di questo lunedì 30 marzo 2026, l’aula giudiziaria era un teatro di silenzi pesanti, dove il dolore dei familiari si scontrava con l’imperturbabile freddezza degli imputati. Mentre il presidente Sergio Compagnucci leggeva la sentenza, i volti di Emre Kaja, Klodjan Gjoni e Ozkurt Bozkurt non tradivano alcuna emozione, fissando solo il pavimento o evitando lo sguardo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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