Oltre l’azzurro delle terme | Santa Cesarea diventa ufficialmente Città d’Arte

Santa Cesarea Terme, nota per le sue terme e il benessere, è stata ufficialmente riconosciuta come Città d’Arte. La città, già famosa per le sue sorgenti termali, ora entra nell’elenco delle mete culturali della regione. La decisione è stata comunicata dalle autorità locali, confermando il suo nuovo ruolo nel panorama artistico e culturale pugliese.

La Regione Puglia riconosce il prestigio storico e architettonico della località salentina, elevandola a destinazione d’eccellenza non più solo per il benessere, ma anche per il turismo culturale SANTA CESAREA TERME – Santa Cesarea Terme non è più “soltanto” una delle capitali del benessere e del termalismo pugliese, ma entra ufficialmente nell’élite delle destinazioni culturali della regione. Il Comune ha infatti ottenuto dalla Regione Puglia il prestigioso titolo di “Città d’arte”, un riconoscimento istituzionale che va a integrare e arricchire la sua precedente qualifica di località a economia prevalentemente turistica. Questo passaggio... 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Oltre l’azzurro delle terme: Santa Cesarea diventa ufficialmente Città d’Arte Articoli correlati Leggi anche: A Santa Cesarea Terme oltre 34mila turisti: il miglior risultato in dieci anni A Santa Cesarea Terme apre “Camera Carmelo – Depensatoio a Sud”SANTA CESAREA TERME - Nel giorno dell’anniversario della morte di Carmelo Bene, il 16 marzo, a Santa Cesarea Terme si apre una Camera sul mare a Lui...