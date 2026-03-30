Offerte di lavoro nel Brindisino | 117 annunci attivi per un totale di 329 posti
Nel Brindisino sono attualmente disponibili 117 annunci di lavoro, che complessivamente offrono 329 posti. Questi dati derivano dal dodicesimo report settimanale redatto dall’Ambito di Brindisi di Arpal Puglia e sono consultabili tramite il link fornito.
BRINDISI - Il 12esimo report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di Arpal Puglia, visionabile al seguente link https:rb.gyn66xpv, attesta anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 117 annunci attivi, per un totale di 329 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio. A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto turismo e ristorazione, con 183 figure ricercate. Al secondo posto si colloca il settore socio-sanitario, con 56 risorse richieste, seguito dal comparto servizi, con 22 persone ricercate e dall’ambito commercio, con 17 posizioni aperte. Seguono il settore metalmeccanico, con 14 figure ricercate, l’ambito edilizia, con sei persone richieste e il comparto logistica e artigianato, entrambi con cinque posti vacanti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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