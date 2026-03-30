Occupazione di suolo pubblico e pubblicità ok del consiglio comunale al nuovo regolamento Cup

Il consiglio comunale ha approvato con 16 voti favorevoli e otto astenuti il nuovo regolamento Cup, che combina in un’unica tassa il pagamento per l’occupazione di suolo pubblico e l’imposta sulla pubblicità. La delibera riguarda l’introduzione di un canone unico patrimoniale, finalizzato a semplificare le procedure di pagamento e a gestire le relative autorizzazioni. La proposta è passata dopo una discussione in aula.

Via libera all'adeguamento delle tariffe del Canone unico patrimoniale. Lagalla: "Ristabiliti criteri di equità e legittimità". Critiche dall'opposizione: "Stravolta la versione presentata dalla Giunta, il sindaco rifletta sul dato politico" “L’approvazione del Canone unico patrimoniale (Cup) da parte del Consiglio comunale, con l’adeguamento delle tariffe e la piena trasparenza sul procedimento di calcolo rispetto al patrimonio, garantisce che i costi rimangano accessibili senza rappresentare un salasso per cittadini e attività commerciali”, dichiara Brigida Alaimo, assessore comunale con delega al Bilancio. E aggiunge: “Le nuove tariffe tengono conto del tipo di occupazione, dell’area geografica e delle finalità commerciali delle stesse. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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