Nuovo stadio Lazio altra frenata! Spunta un nuovo ostacolo burocratico che complica il progetto biancoceleste

Il progetto della Lazio di trasformare lo Stadio Flaminio nella nuova casa del club incontra un ulteriore ostacolo burocratico. Un nuovo intoppo rallenta il percorso di realizzazione del restyling, aggiungendosi alle difficoltà già presenti nel procedimento autorizzativo. La situazione attuale si concentra sulle procedure amministrative e sui permessi necessari per proseguire con i lavori di riqualificazione.

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