Nuovo ponte sullo Scolmatore l' Authority pisana rilancia | Opera condivisa Giani si sieda al tavolo operativo

L'Authority di Pisa ha annunciato il rilancio del progetto per il nuovo ponte sullo Scolmatore, proponendo l’istituzione di un tavolo operativo con due date già fissate. Il prefetto di Livorno è stato incaricato di coordinare le attività tra i vari soggetti coinvolti, tra cui il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Toscana, l’Autorità di Sistema Portuale e gli enti locali.

L'intervento del presidente della Port Authority, Mirko Benetti: "Basta sovrapposizioni istituzionali, il Prefetto di Livorno garante e figura di raccordo" Un tavolo operativo, con due date possibili già in calendario, e il coordinamento del prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, quale figura di raccordo istituzionale tra tutti i soggetti chiamati in causa, ovvero Mit, Regione Toscana, Autorità di Sistema Portuale ed enti locali. È questa la proposta del presidente della Port Authority pisana, Mirko Benetti, che rilancia sulla realizzazione del nuovo ponte sullo Scolmatore, al centro di uno scontro politico che divide Regione e governo sul finanziamento dello stesso. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Nuovo ponte sullo Scolmatore, l'Authority pisana rilancia: "Opera condivisa, Giani si sieda al tavolo operativo" Articoli correlati Nuovo ponte mobile sullo Scolmatore: la Port Authority lancia il progetto di un tavolo operativoIl presidente Benetti manifesta anche dubbi sulla possibilità, sostenuta dal governatore Giani, di utilizzare 40 milioni destinati alla Darsena... “Allo Scolmatore serve un nuovo ponte mobile”. Giani al cantiere della struttura crollata a CalambroneLivorno, 30 marzo 2026 – Un pezzo di superstrada, la parte mobile del Ponte dei Navicelli, che collega il terminal della Darsena Toscana alla...