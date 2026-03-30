Nuovo attacco dell' opposizione a Pianella | Maggioranza debole si pensa più alle tensioni interne che alla città

L'opposizione a Pianella critica la maggioranza, definendola debole e più concentrata sulle tensioni interne che sulla gestione della città. I consiglieri del gruppo “Insieme oggi per il domani” sostengono che la richiesta di un incontro chiarificatore da parte di Fratelli d’Italia e Forza Italia, finalizzato a una “svolta civica”, dimostra una situazione di instabilità politica. La richiesta di chiarimenti è stata avanzata dal sindaco.

Per i consiglieri comunali del gruppo di opposizione “Insieme oggi per il domani”, la richiesta di un incontro chiarificatore che i due partiti di maggioranza, Fratelli d’Italia e Forza Italia, hanno chiesto al sindaco per una “svolta civica” che solleva timori, è la dimostrazione che nella giunta del sindaco Taddeo Manella si è più impegnati a gestire tensioni che ad amministrare la città. Se a questo, denunciano i consiglieri di minoranza Francesco Chiarieri, Romeo Aramini, Sandro Marinelli e Giorgio Pozzi, si aggiungono i problemi di indebolimento della macchina amministrativa alle prese, affermano, con una “preoccupante emorragia di personale”, a rischiare di essere compromessa sarebbe “la stessa capacità dell’ente di operare in modo efficace” con il ruolo del sindaco che ne uscirebbe inevitabilmente indebolito. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Nuovo attacco dell'opposizione a Pianella: "Maggioranza debole, si pensa più alle tensioni interne che alla città" Articoli correlati Bilancio regionale approvato, tensioni tra maggioranza e opposizione sulle priorità economicheIl bilancio di previsione per l’esercizio 2026 della Regione Piemonte è stato formalmente approvato dal Consiglio regionale, dopo una seduta... Leggi anche: Il bilancio della Regione Piemonte riapre le tensioni fra partiti in maggioranza e anche in opposizione Aggiornamenti e notizie su Nuovo attacco dell'opposizione a... Discussioni sull' argomento Secondo attacco degli Houthi contro Israele; Casorate, Rimborsi da 600 euro per viaggi mai fatti: opposizione all’attacco; Nel Paese c’è un vento nuovo, i cittadini hanno bocciato l’attacco di Meloni alla Costituzione, parla Chiara Gribaudo; Trump: Su richiesta del governo iraniano estensione della tregua fino al 6 aprile. Sassari, un nuovo Eurospin nell'oliveto: via libera della giunta - Ecco dove sorgerà Ora il voto in aula sul permesso di costruire convenzionato - facebook.com facebook Koopmeiners e il nuovo ruolo di "falso esterno" con l'Olanda: una mossa riproponibile alla Juventus x.com