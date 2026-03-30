Nuove province | 63 comuni e due capoluoghi in gioco
Entro il 30 aprile, la regione dovrà completare la definizione della nuova legge elettorale che ridisegnerà le province. Attualmente, sono coinvolti 63 comuni e due capoluoghi nella modifica dell'assetto amministrativo. La revisione riguarda principalmente la struttura delle province e il loro ruolo nel sistema regionale, con un processo che interessa diverse amministrazioni locali.
Il calendario della politica regionale ha fissato una scadenza netta: entro il 30 aprile deve essere definita l’ossatura della nuova legge elettorale che ridisegnerà le province del Friuli Venezia Giulia. La giunta e il consiglio regionale si preparano a settimane di lavoro intenso, con l’obiettivo di dare concretezza amministrativa ai nuovi enti locali, partendo da competenze specifiche come l’edilizia scolastica e la manutenzione stradale. Il percorso non sarà lineare per tutte le aree di intervento, ma si svilupperà progressivamente nei prossimi mesi, coinvolgendo i capigruppo della maggioranza e prevedendo un ruolo definito anche per le opposizioni nel processo decisionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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