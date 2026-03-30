Nuove province | 63 comuni e due capoluoghi in gioco

Entro il 30 aprile, la regione dovrà completare la definizione della nuova legge elettorale che ridisegnerà le province. Attualmente, sono coinvolti 63 comuni e due capoluoghi nella modifica dell'assetto amministrativo. La revisione riguarda principalmente la struttura delle province e il loro ruolo nel sistema regionale, con un processo che interessa diverse amministrazioni locali.