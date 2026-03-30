Il faro del Colle dei Cappuccini, uno dei punti più caratteristici di Ancona, sarà sottoposto a lavori di recupero e rinnovamento. La struttura, finora chiusa al pubblico, verrà trasformata in uno spazio culturale accessibile a tutti. La decisione è stata annunciata dalle autorità locali, che hanno avviato le procedure per la riqualificazione del sito.

Il programma prevede un calendario articolato di mostre, incontri pubblici e momenti di confronto con l’obiettivo di avvicinare artisti e cittadini e valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico locale ANCONA - Nuova vita per uno dei luoghi più suggestivi di Ancona: il faro del Colle dei Cappuccini sarà recuperato e trasformato in uno spazio culturale aperto al pubblico. Attraverso lo strumento del Temporary Use, l’Agenzia del Demanio ha affidato il bene per avviare un progetto di valorizzazione che punta a restituire alla comunità una struttura rimasta finora inutilizzata. Ad aggiudicarsi il bando è stato Gino Gianuizzi, docente dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, in qualità di Presidente dell’Agenzia per il Lavoro Immateriale – associazione culturale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Nuova vita per il faro del Colle dei Cappuccini: diventerà uno spazio culturale aperto al pubblico

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