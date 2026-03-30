Lo scorso anno, il Comprehensive Cancer Center del Policlinico Gemelli ha assistito oltre 64.000 pazienti, registrando un aumento del 6-7% rispetto all’anno precedente. Circa un quinto dei pazienti proveniva da fuori Regione, evidenziando un incremento degli accessi da altre aree. I dati indicano un trend di crescita nel numero di persone assistite nel centro specializzato.

Oltre 64mila pazienti curati lo scorso anno, +6-7%, in un caso su cinque provenienti da fuori Regione. Sono numeri record quelli del Comprehensive Cancer Center, presentati nell’Aula Brasca della F ondazione Policlinico Gemelli Irccs, eccellenza romana nella diagnosi e cura del cancro ormai nota in tutto Italia. “Si tratta di risultati straordinari, frutto del grande lavoro e della capacità clinica e scientifica del Gemelli. Era mio dovere, ma è stato anche un piacere, essere qui oggi per ringraziare tutta la comunità del Policlinico e sottolineare quanta voglia c’è di collaborare e continuare a crescere insieme “, ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Numeri record per il Comprehensive Cancer Center del Policlinico Gemelli

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