Oggi in famiglia si celebra il compleanno di un bambino, il cui nome richiama un sovrano. La conduttrice televisiva ha condiviso sui social un messaggio affettuoso, scrivendo che la vita si è riempita di luce da quando il bambino è arrivato. La giornata è stata dedicata ai festeggiamenti per il piccolo, che ha compiuto un anno.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" Festa grande in casa Hunziker-Ramazzotti-Cerza per il compleanno del piccolo di casa: mentre mamma Aurora ricorda il momento del parto, la conduttrice commuove i fan con una dedica speciale. È festa grande oggi, 30 marzo, in casa Ramazzotti-Hunziker-Cerza. Si festeggia, infatti, il compleanno del "principe" di casa che, non a caso, ha un nome da imperatore. Il piccolo Cesare Augusto, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza e nipote di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, compie oggi 3 anni. I genitori e la nonna Michelle non hanno mancato di condividere questa ricorrenza privata così importante, insieme ai fan e ai follower che li seguono ogni giorno sui social. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Nonna Michelle Hunziker e i dolcissimi auguri al piccolo Cesare: "La vita si è caricata di luce da quando ci sei tu"

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