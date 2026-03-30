Non solo Vespa la sfida miliardaria della famiglia Colaninno | così può aiutare la Marina a riaprire Hormuz

La famiglia Colaninno sta affrontando una sfida economica che coinvolge il settore delle due ruote e la difesa navale. Con circa 6.000 dipendenti e ricavi consolidati superiori a un miliardo e mezzo di euro, l’azienda si distingue sia nel mercato motociclistico che nella produzione di tecnologie per la lotta alle mine. La loro attività potrebbe avere ripercussioni sulla situazione strategica in una regione chiave del Medio Oriente.

Dai robot per fare shopping ai nuovi cacciamine: la holding Immsi di Matteo e Michele Colaninno è diventata il braccio della Difesa per la protezione dalle mine. Tutti i numeri e i segreti del polo, nato con Piaggio dalle due ruote, che oggi punta anche sui droni subacquei. Ecco cosa abbiamo scoperto Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di Today.it. Se vuoi leggere direttamente questo articolo clicca più sotto. Se, prima di abbonarti e sostenere il nostro lavoro, vuoi visitare la copertina di Dossier Today.it clicca qui. Poco meno di 6mila dipendenti e più di un miliardo e mezzo di euro di ricavi consolidati. Il polo italiano delle due ruote e l'avanguardia navale nella caccia alle mine. 🔗 Leggi su Today.it

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