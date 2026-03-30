Non hai il biglietto? Per vedere Bosnia-Italia puoi affittare i balconi con vista sul campo a 500€

Per assistere alla partita tra Bosnia e Italia a Zenica, chi non possiede il biglietto può affittare uno dei balconi con vista sul campo a 500 euro. La gara si svolgerà nella notte del 31 marzo 2026, un evento che ha attirato l’attenzione di molti appassionati di calcio. La partita rappresenta uno degli incontri più attesi nel calendario europeo di quell’anno.

La notte del 31 marzo 2026 a Zenica sarà ricordata come una delle più particolari nella storia recente del calcio europeo. Lo Stadion Bilino Polje, piccolo impianto nel cuore della città industriale bosniaca situata a 70 chilometri da Sarajevo, si prepara ad ospitare la finale dei playoff per le qualificazioni ai Mondiali 2026 tra Bosnia ed Italia. Una partita che vale un pass per la competizione iridata in programma la prossima estate tra Stati Uniti, Canada e Messico. L’atmosfera che si respira nella città è quella delle grandi occasioni, amplificata da una serie di circostanze che rendono questo match davvero unico. Lo stadio, già caratterizzato da una capienza ridotta a poco meno di 9000 spettatori a causa di una sanzione FIFA, non potrà accogliere i 15. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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