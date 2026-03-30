Nomina Tango a presidente dell' Anm Re | Orgogliosi che un figlio della Sicilia arrivi ai vertici della giustizia

È stata annunciata la nomina di Giuseppe Tango a presidente dell'Associazione nazionale magistrati. La presidente del Movimento nazionale per la gentilezza ha dichiarato di essere felice e orgogliosa che un esponente proveniente dalla Sicilia abbia raggiunto questa posizione di rilievo nel settore giudiziario. La nomina è stata accolta con entusiasmo da parte di alcuni rappresentanti del settore.

“Siamo orgogliosi e felici che un figlio della Sicilia sia arrivato ai vertici della giustizia nazionale, la nomina di Giuseppe Tango è un riconoscimento meritato per sue capacità e per la sua esperienza”, lo ha detto la presidente del Movimento nazionale per la gentilezza, Natalia Re che aggiunge: “Come Movimento, promuoviamo da sempre la cultura della responsabilità civile, del rispetto reciproco e della trasparenza, valori che trovano riscontro nel percorso del nuovo Presidente. Le radici siciliane del presidente Tango aggiungono un ulteriore legame simbolico con la nostra comunità. Il Movimento Italiano per la Gentilezza interpreta... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Nomina Tango a presidente dell'Anm, Re: "Orgogliosi che un figlio della Sicilia arrivi ai vertici della giustizia" Articoli correlati Leggi anche: Giuseppe Tango è il nuovo presidente dell'Anm: "Al lavoro per migliorare la giustizia e i suoi problemi" Leggi anche: Giuseppe Tango eletto presidente dell’Anm: “Nuovo dialogo con la politica. Lavoreremo per migliorare la giustizia”