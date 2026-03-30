Nomina Tango a presidente dell' Anm Re | Orgogliosi che un figlio della Sicilia arrivi ai vertici della giustizia

È stata annunciata la nomina di Giuseppe Tango a presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. La presidente del Movimento nazionale per la gentilezza ha commentato che si tratta di un riconoscimento per le capacità e l’esperienza del nuovo presidente, sottolineando con orgoglio che un rappresentante siciliano raggiunge i vertici della giustizia nazionale. La nomina è stata ufficializzata di recente e riguarda la massima carica dell’associazione.

“Siamo orgogliosi e felici che un figlio della Sicilia sia arrivato ai vertici della giustizia nazionale, la nomina di Giuseppe Tango è un riconoscimento meritato per sue capacità e per la sua esperienza”, lo ha detto la presidente del Movimento nazionale per la gentilezza, Natalia Re che aggiunge: “Come Movimento, promuoviamo da sempre la cultura della responsabilità civile, del rispetto reciproco e della trasparenza, valori che trovano riscontro nel percorso del nuovo Presidente. Le radici siciliane del presidente Tango aggiungono un ulteriore legame simbolico con la nostra comunità. Il Movimento Italiano per la Gentilezza interpreta... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Nomina Tango a presidente dell'Anm, Re: "Orgogliosi che un figlio della Sicilia arrivi ai vertici della giustizia" Articoli correlati Leggi anche: Giuseppe Tango è il nuovo presidente dell'Anm: "Al lavoro per migliorare la giustizia e i suoi problemi" Leggi anche: Giuseppe Tango eletto presidente dell’Anm: “Nuovo dialogo con la politica. Lavoreremo per migliorare la giustizia”