Dinner Party parla di un incontro casuale bellissimo e inaspettato. Quando è stata l’ultima volta che ha provato una connessione così profonda con qualcuno incontrato per caso? «Direi proprio quella sera che ha ispirato la canzone. È stata la prima volta dopo tanto tempo in cui ho pensato: ok, questo incontro è diverso. Quando hai vent’anni, incontri un sacco di persone a caso, ma basta un momento per cambiare il corso delle cose». Come accade nei film. «In effetti è un brano molto cinematografico». Se fosse davvero un film, che genere sarebbe? «Non per forza un film romantico o una storia di coppia. Può rappresentare qualsiasi momento importante nella vita di qualcuno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Niall Horan torna con Dinner Party: «Un incontro casuale può cambiarti la vita. La prima persona a cui faccio ascoltare le mie canzoni è la mia ragazza: è sincera ma gentile»

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