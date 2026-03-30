Domenica si è conclusa a Civitavecchia una fase della terza edizione del Next Generation Powerboat, evento promosso dalla Delegazione Regionale Lazio della Federazione Italiana Motonautica Lazio con il supporto della Regione Lazio. La manifestazione ha visto protagonisti giovani sportivi coinvolti nelle competizioni di motonautica, con attività che hanno interessato appassionati e partecipanti sul territorio.

Si è conclusa domenica a Civitavecchia, un'altra fase della terza edizione del Next Generation Powerboat, una significativa iniziativa promossa dalla Delegazione Regionale Lazio della Federazione Italiana Motonautica Lazio (FIM), con il contributo della Regione Lazio. Il progetto nasce con l'obiettivo di avvicinare i giovani all'affascinante mondo della motonautica e alla pratica sportiva in ambiente acquatico. L'iniziativa si è articolata, fino ad ora in due weekend intensi, inseriti all'interno di un programma più ampio e ambizioso. Protagonisti sono stati 50 ragazzi, selezionati tra le numerose scuole aderenti, che hanno preso parte a una prima fase presso il Centro Federale di Formia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Next Generation Powerboat: giovani e sport al centro

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