U ltimo appuntamento su Rai 1 (alle 21.30) con Guerrieri – La regola dell’equilibrio, la serie tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio e interpretata da Alessandro Gassman. Il finale aperto della prima stagione lascia spazio allo sviluppo di nuovi episodi. Luca Argentero è l'”Avvocato Ligas”: fascino e cinismo nel nuovo legal drama di Sky X Leggi anche › Stasera “Guerrieri” incontra Margherita, la nuova vicina di casa. Sarà colpo di fulmine? Guido, incredulo, scopre che l’amico magistrato Piero Larocca è corrotto e insieme a Toni, Consuelo e Annapaola indaga sull’omicidio di Stefano Corsano. Si occupa poi del caso di Luciano Quintavalle, l’uomo che gestisce la palestra di pugilato dove l’avvocato è cresciuto ed è tornato ad allenarsi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nell'ultima puntata di "Guerrieri" molte domande restano irrisolte. Il finale aperto lascia pensare a una seconda stagione

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