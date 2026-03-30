Nazionali seconda uscita per i giovani bianconeri | risultati e protagonisti

Quattro giocatori della squadra Under 20 e due della formazione Next Gen hanno partecipato alla seconda uscita con le rispettive selezioni nazionali. La presenza di questi giovani atleti rappresenta un momento di attività internazionale per il club, che continua a far crescere i propri talenti attraverso impegni ufficiali con le rappresentative nazionali. I match sono stati disputati nelle ultime settimane, con alcune delle partite che si sono concluse con vittorie e altre con sconfitte.

Sono sei i giovani della Juventus U20 e della Next Gen impegnati in questi seconda uscita con le rispettive Nazionali. Con Italia U19 c’è Francesco Verde, mentre con l’U18 è stato convocato Benit Borasio. Spazio internazionale anche per Wout Gilen, protagonista con il Belgio U18, e per Raffaele Huli e Arman Durmisi, impegnati con l’Albania U19 e per ultimo, il gioiello della Next Gen, Adin Licina per la Germania U19. Italia U19 non si ferma: altro tris. L’italia U19 continua il suo percorso perfetto nel girone A2 di qualificazione agli Europei. Gli azzurri superano con un netto 3-0 la Slovacchia, confermandosi in grande forma, grazie alle reti di Mattia Mosconi, Mattia Liberali e Federico Coletta, nonostante le espulsioni di Emanuele Sala al 57? e allo slovacco Alex Lajciak al 41?, entrambe per doppio giallo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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