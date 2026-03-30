Nella finale del playoff contro la Bosnia-Erzegovina, l’arbitro designato è il francese Clement Turpin. I tifosi del Milan ricordano alcuni precedenti con questa figura, che potrebbe influenzare la partita. La scelta dell’arbitro ha suscitato reazioni tra gli appassionati, in attesa di vedere come si svolgeranno le decisioni in campo.

Come riferito da Tuttosport questa mattina, l'Italia è pronta per la finale del playoff contro la Bosnia-Erzegovina valevole la qualificazione al Mondiale in America. L'attenzione, però, è rivolta anche al direttore della gara, un nome che tutti i tifosi del Milan si ricordano molto bene: Clement Turpin. Trupin è un nome che tutti i tifosi rossoneri e non si ricordano molto bene. La motivazione? Durante la sfida contro il Porto, l'arbitro non fischiò un fallo nettissimo di Grujic su Bennacer prima del gol del pareggio nel novembre del 2021. LEGGI ANCHE: Italiano, cresciuto nel settore giovanile e utile per le liste UEFA: ecco... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nazionale, designato Turpin: ricordi amari per i tifosi del Milan

Contenuti utili per approfondire Nazionale designato Turpin ricordi...

Designato Turpin per il match di Champions Napoli-ChelseaDesignato l’arbitro per il match di Champions al Maradona, dove il Napoli di Conte affronta gli inglesi del Chelsea.

Arbitro Bosnia Italia, a dirigere la gara sarà Turpin: l’incubo della Macedonia ritorna nella testa dei tifosi azzurri. Ma c’è un dato positivo. I dettaglidi Redazione JuventusNews24Arbitro Bosnia Italia, è Turpin l’arbitro della finale dei play-off per i Mondiali.

Arbitro Milan Inter, designato il fischietto del match: ecco chi dirigerà la sfida di San Sirodi Redazione Inter News 24Arbitro Milan Inter: la scelta ufficiale per il Derby della Madonnina: ecco chi dirigerà la sfida tra rossoneri e...