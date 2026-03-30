A Padova si terrà un incontro dedicato alla navigazione consapevole su internet e ai rischi delle fake news. L'evento intende offrire strumenti per comprendere meglio il funzionamento dei social media e valutare criticamente le informazioni condivise online. La discussione si rivolge a chi desidera approfondire le modalità di utilizzo di internet in modo più consapevole e responsabile.

In un mondo sempre più connesso, informazioni e contenuti circolano alla velocità di un click. Ma quanto siamo davvero consapevoli di ciò che leggiamo e condividiamo? Un’occasione per riflettere insieme sull’uso di internet e dei social media, imparando a riconoscere le fake news, sviluppare spirito critico e adottare comportamenti digitali responsabili. L’incontro gratuito “Navigare consapevole”, organizzato da TechStation in collaborazione con la Consulta 4A Padova Sud Est, sarà condotto dal giornalista Marco De Vidi. L’appuntamento è fissato per martedì 31 marzo alle ore 20.30 alla Casetta Manin, in via Tre Garofani 50 a Padova. Marco De Vidi, giornalista e autore, collabora con testate internazionali come The Guardian, Le Monde, Internazionale e Il Manifesto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - “Navigare consapevole”: incontro a Padova su internet e fake news

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