Nella sede dell'assessorato regionale della Salute a Palermo è stata presentata una nuova piattaforma telematica regionale chiamata Fibrocare. La piattaforma è dedicata allo studio, alla diagnosi e alla gestione della fibromialgia. È stata creata con l'obiettivo di supportare i professionisti sanitari nel trattamento di questa condizione. La presentazione si è svolta di recente alla presenza di rappresentanti delle autorità sanitarie regionali.

L'iniziativa è stata finanziata con oltre 410 mila euro di fondi statali. Sarà a disposizione di medici e pazienti tramite un'app È stata presentata nella sede dell'assessorato regionale della Salute, a Palermo, la nuova piattaforma telematica regionale integrata (Pti) "Fibrocare" per lo studio, la diagnosi e la cura della fibromialgia. Uno strumento di innovazione digitale che sarà a disposizione di medici e pazienti tramite un'applicazione e che permetterà la raccolta sistematica e strutturata di dati per una migliore gestione clinica dei casi. "La Regione Siciliana – dice l'assessore Daniela Faraoni – rafforza il proprio impegno nella lotta a una patologia cronica e complessa, ancora oggi però troppo spesso sottovalutata sebbene sia invalidante per i pazienti che la manifestano. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Nasce Fibrocare, piattaforma per la diagnosi e la cura della fibromialgia

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