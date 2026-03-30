Napoli Di Lorenzo non abbandona la squadra | è con il resto del gruppo!
Giovanni Di Lorenzo si trova a Zenica per la partita tra Bosnia e Italia, nonostante l’infortunio che lo ha coinvolto. Il capitano azzurro è presente con il resto della squadra, partecipando all’allenamento e sostenendo i compagni in vista della sfida decisiva per i playoff mondiali. La sua presenza si combina alla volontà di rimanere vicino al gruppo in un momento importante della competizione.
Giovanni Di Lorenzo da vero leader anche con la Nazionale. Il capitano azzurro è infatti a Zenica per Bosnia-Italia nonostante l’infortunio, con la voglia di sostenere il gruppo per la sfida decisiva dei playoff mondiali. Di Lorenzo a Zenica: la scelta del capitano di stare con la squadra. Giovanni Di Lorenzo non si sottrae. Mentre il suo corpo recupera da un problema fisico che lo tiene fuori dal campo, il terzino partenopeo ha già raggiunto la Bosnia per vivere da vicino il match più importante della stagione calcistica azzurra. Il capitano del Napoli sarà presente a Zenica insieme a Guglielmo Vicario, altro infortunato che ha scelto la stessa strada: restare con la squadra, partecipare all’atmosfera della sfida, supportare i compagni dal bordo del campo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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