Napoli Di Lorenzo non abbandona la squadra | è con il resto del gruppo!

Giovanni Di Lorenzo si trova a Zenica per la partita tra Bosnia e Italia, nonostante l’infortunio che lo ha coinvolto. Il capitano azzurro è presente con il resto della squadra, partecipando all’allenamento e sostenendo i compagni in vista della sfida decisiva per i playoff mondiali. La sua presenza si combina alla volontà di rimanere vicino al gruppo in un momento importante della competizione.