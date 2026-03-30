Napoli Club Brindisi | emozione e memoria nel decimo anniversario con la madre di Ciro Esposito

Domenica si è tenuto il decimo anniversario del Napoli Club Brindisi, evento che ha visto la presenza della madre di Ciro Esposito. La serata ha coinvolto i partecipanti con momenti di ricordo e commemorazione, arricchiti da testimonianze e interventi dedicati alla figura del tifoso scomparso. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto e solidarietà, con una partecipazione numerosa e sentita.

Incontro emozionante con la madre del tifoso napoletano deceduto nel maggio 2015, nel giorno in cui sono stati celebrati i 10 anni di vita del club BRINDISI – Una serata intensa, carica di emozione e significato, quella vissuta domenica in occasione del decimo anniversario del Napoli Club Brindisi. Un evento che è andato ben oltre il calcio, trasformandosi in un momento profondo di riflessione, memoria e condivisione. Ospite speciale della serata è stata Antonella Leardi, madre di Ciro Esposito, tifoso del Napoli deceduto a seguito di scontri con i tifosi della Roma avvenuti nel giugno 20914, simbolo di una tragedia che ha segnato il mondo del calcio italiano. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Napoli Club Brindisi: emozione e memoria nel decimo anniversario con la madre di Ciro Esposito Aggiornamenti e contenuti dedicati a Napoli Club Brindisi Giulio Regeni, la mamma nel decimo anniversario della scomparsa: “Chi ha un biglietto per l’Egitto lo stracci”Si è tenuta oggi Fiumicello, in provincia di Udine, la cerimonia del decennale del rapimento in Egitto di Giulio Regeni. Iman rende omaggio a David Bowie nel decimo anniversario della sua morteIman ha onorato la memoria di suo marito, David Bowie, con un nuovo tatuaggio, in occasione del decimo anniversario della sua morte. Giulio Regeni, la mamma nel decimo anniversario della scomparsa: “Chi ha un biglietto per l’Egitto lo stracci”Si è tenuta oggi Fiumicello, in provincia di Udine, la cerimonia del decennale del rapimento in Egitto di Giulio Regeni.