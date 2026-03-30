Napoli assistente sociale picchiato a bastonate al campo nomadi di Poggioreale | ferito finisce in ospedale
Un assistente sociale è stato aggredito con bastoni mentre si trovava nel campo nomadi di Poggioreale, in via del Riposo, per verificare la presenza dei bambini a scuola e la regolarità delle occupazioni. Durante l’intervento, ha ricevuto colpi che gli hanno causato ferite e lo hanno costretto a ricorrere alle cure ospedaliere. L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine.
L'assistente sociale era al campo nomadi di via del Riposo per controllare se i bimbi fossero andati a scuola ed eventuali occupazioni abusive, quando è stato assalito a colpi di bastoni. Trasportato al Pellegrini. I sindacati Cisl e Uil: "Massima solidarietà, subito un tavolo sulla sicurezza". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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VIDEO/ A Poggioreale blitz dei carabinieri nel campo nomadi, proteste e sequestriTempo di lettura: < 1 minuto Blitz dei carabinieri nel campo nomadi di via del Macello, nel quartiere Poggioreale di Napoli.
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