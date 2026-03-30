Napoli assistente sociale picchiato a bastonate al campo nomadi di Poggioreale | ferito finisce in ospedale

Un assistente sociale è stato aggredito con bastoni mentre si trovava nel campo nomadi di Poggioreale, in via del Riposo, per verificare la presenza dei bambini a scuola e la regolarità delle occupazioni. Durante l’intervento, ha ricevuto colpi che gli hanno causato ferite e lo hanno costretto a ricorrere alle cure ospedaliere. L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine.